新北市淡水區21日有民眾目擊一輛自小客車將床墊放在車頂運送，甚至上頭還趴著一個活生生的人，疑似是固定床墊怕行駛過程中飛落，畫面過於奇葩而吸引民眾拍下後PO網。據此，警方則表示若屬實將依規開罰。

一位網友將目擊畫面PO上臉書社團「細說淡水」，影片中可見一輛白色自小客車緩緩行駛，車頂上頭卻擺放著一張白色的雙人厚床墊，最誇張的是床墊上頭還趴著一名活生生的人，疑似是人力固定床墊，但卻未見人與床墊有使用繩索或相關物品固定。

後方車輛的行車紀錄器拍下這荒唐的行徑，並將影片上傳社團。據悉，事件發生於21日晚間，該車行駛於淡水沙崙路一段，目擊民眾載貼文中無奈寫下，「萬一人掉下來害到後面的車子，不是很雖小嗎？」

文發出後，引起不少網友熱議，紛紛留言回應，「上面的不蓋被子喔？很冷欸」、「沒錢買繩子484」、「上面的人心臟很大顆」、「這是在拍電影嗎」、「原來這才是真正的房車！」、「真正的車床族！」

對此，淡水警分局水碓派出所員警也於留言區呼籲，相關檢舉影片可以上傳新北市政府警察局交通違規檢舉系統，經查後將依規定告發。據《ETtoday新聞雲》報導，警方經初步調閱監視器認定床墊上趴著的為人，將依道路交通管理處罰條例開罰，處新台幣3000元以上、1萬8千元以下罰鍰，並依危險駕駛行為舉發。

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(中時新聞網)