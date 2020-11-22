南台中家扶中心等社福單位感謝立委張廖萬堅邀集善心企業共同義賣台捷友好的特殊造型口罩，協助公益團體度過疫情難關。（盧金足攝）

台中市議員林祈烽加碼兩萬元，希望能夠幫助需要的孩子們，希望更多的人共同響應，攜手讓這些公益團體度過難關。（盧金足攝）

愛心匯聚，寒冬將來臨，行善送暖加溫，南台中家扶中心舉辦30桌茶席，認捐快速秒殺，30萬善款為困苦家庭送暖。（盧金足攝）

南台中家扶中心主任王金敦表示，目前服務917戶家庭1500名孩子，扶助的戶數與童數較去年增加百分之五，希望透過多方管道累積經費來幫助這些家庭。（盧金足攝）

一杯茶，無限愛心！受疫情影響，家扶幫助的許多家庭，工作或生活都遭遇困難，南台中家扶希望減輕扶助受助者經濟壓力，22日在長安國小圓型廣場舉辦「晴方暖心」寒冬送暖公益茶會活動，透過一杯杯熱茶的傳遞，象徵為弱勢家庭注入關懷，茶會共募得30萬元，設定的三十桌茶席很快認捐一空。

南台中家扶中心主任王金敦表示，目前服務917戶家庭1500位孩子，扶助的戶數與童數相較去年同期增加百分之五。

在九百多戶經濟弱勢家庭中，有76％為單親家庭，其中又以單親女性家長的比例最高。工作收入未滿兩萬元佔37％，從事工作多為勞動型或是低技術類型，如餐飲業、清潔工、家庭代工等臨時工，工時長但收入低。希望透過多方管道累積經費來幫助這些家庭。

茶會取名「晴方暖心」，期待有大家的關懷與溫暖，為扶助家庭提供前進的力量，主委謝勝騏拋磚引玉捐款十萬元成為家扶永久之友，現場獲得裕力機械股份有限公司董事長鄭文炫響應捐贈十萬元擔任永久之友。

謝勝騏白手起家創業艱辛，陸續成立勝騏食品工廠、水蛙田食材流通股份有限公司，成為台中第四家有機農產品及有機農產品加工驗證工廠，並獲得多項認證。2018年開始扶幼主委任期，非常支持中心各項大小活動，經常抽空到場，並竭力幫助引進各方資源挹注中心扶幼工作。

他期許身負主委之責，能有更多弱勢家庭受到關懷及服務，也期盼所有被關懷者，能重新啟動生命中的希望列車。

謝勝騏透過立委張廖萬堅攜手上好生醫科技公司董事長楊勝得捐贈口罩義賣十萬元給家扶作為寒冬送暖經費。

市議員林祈烽也以個人名義捐贈二萬元，見安營造公司董事長張賢良捐贈五萬元支持寒冬送暖。

謝勝騏表示：「能付出是種幸福，做主委我很歡喜心，尋找更多好朋友支持家扶工作，讓我更確定卸任後繼續當家扶人做好事。」

王金敦說，茶會活動順利圓滿，謝謝中心扶幼委員會全力支持，陳琉趁財務長全盤策劃，也要感謝中華茶藝家研究協會以及長安國小。

家扶持續號召社會大眾的愛心，為弱勢家庭添購「愛的禮物」(如電器、棉被、民生物資)，每份1500元，可幫助一戶三至四人的家庭減輕經濟壓力迎接新年，禮物安排於12月13日愛心園遊會現場發放。

(中時 )