有民眾在遊行後接受採訪食表示，反對政府開放萊豬進口。(圖 讀者提供)

工運指標活動「秋鬥」今(22)日登場，遊行隊伍將分為3大隊並表達「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求。有參加遊行的民眾表示，他們反對開放萊豬進口，並力挺遭NCC開鍘的中天新聞台，「以後再也不看電視」。

來自高雄的李先生今天全程參加秋鬥遊行，結束後他說，聽說蔡英文總統今天去高雄了、大家在這裡遊行、喊話，她裝耳聾，沒聽到，跑去高雄可能和市長陳其邁在吃香喝辣。他說，食安很重要，他反對萊豬到底。

同時，一旁的李太太則說，以後買豬肉都要跑去台中了，因爲台中沒萊豬、高雄卻開放，要不然就要改吃素了。

針對中天新聞被關台，李先生說，第四台沒了中天，他要退訂了、「以後再也不看電視」、「看網路」、「我也都有天天看你們中時新聞網」。

不過，根據總統府提供的資訊，蔡總統今日並無公開行程，而副總統賴清德上午則是前往苗栗走訪「樟芝細路」。

此外，針對政府明年將開放含萊克多巴胺美豬進口，台中市政府早在8月時就表示，堅持萊克多巴胺零檢出，若檢出將依台中市食品安全衛生管理自治條例規定，開罰3萬元至10萬元，市長盧秀燕更表示，「這次聽民眾的」。

另一方面，高雄藍營議員力推針對瘦肉精零檢出的《高雄巿食品安全衛生管理自治條例》修正草案，希望替高雄市民把關，但綠營議員卻反批藍政治操作，而市長陳其邁則表示尊重中央最後核定的結果，做為地方施行的依據。但陳其邁早前曾拒絕拒簽萊豬不得進入高雄的聲明，也引起各界質疑。

(中時新聞網)