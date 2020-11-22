行政套房。（誠品行旅提供）

豪華客房2小床。（板橋凱撒大飯店提供）

再過1個多月，即將跨越2020年，迎來嶄新的2021年，今年受疫情影響，國人因無法出國，今年各地跨年期間的訂房亦創出佳績；北市信義區靠近101的客房，如台北W飯店、誠品行旅快被訂光，而鄰近「新北歡樂耶誕城」的飯店房間也超夯，如板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅-台北，跨年當日的訂房逼近8成多，可見雙北兩地飯店跨年客房仍十分搶手。

台北W飯店透露，跨年夜訂房截至16日止、客房銷售逾8成，尤其101景觀房型已破9成，訂房率、販售速度較去年同期成長約1成。為營造跨年氛圍，台北Ｗ飯店花費心思設計「LIGHT IT UP」趣味互動裝置、溜冰場，而12月底當晚將舉辦跨年倒數Party；而12樓AWAY SPA同步推出「101跨年雙人專案」（3萬2000元），可享按摩與水療按摩紓壓浴池，並獨擁窗外絢麗的101煙火，再大啖美食佳餚。

位於松山文創園區的誠品行旅，坐擁台北101煙火的絕佳視野，還可一覽信義區絕美蓊鬱的園林景致，業者表示，12月31日跨年當晚住房率已近9成，而In Between之間餐廳也在當晚22：00至00：30推出「迷聲跨年派對」，每位1500元，提供無國界精選開胃潮食無限享用，以及紅酒、白酒及氣泡酒無限暢飲，搭配Live Band樂音，整晚嗨到2021跨年倒數。

板橋凱撒大飯店今年12月31日跨年夜當晚住房率已超過8成多，業者表示，為歡慶3週年，即日起至12月30日為止推出「敬！三週年」住房專案，每晚3333元起，並贈Jo Malone沐浴組，另外於辦理入住時完成指定任務，即可現抵房費333元，最高每晚可折抵666元。

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(中時 )