近年來外送商機興起，不少人選擇在家利用3C產品點餐，等待美食送上門。但日前一名香港男子惶恐表示，自己利用熊貓點餐，但外送員送來的餐點上竟黏著一張2吋的妹子大頭照，問外送員及餐廳都得不到答案，於是將其PO上網，一開始不少網友歪樓，「搞不好是神秘愛慕者」、「其實是你老婆在測試你。」不過接著就有知情人士透露，這是一種民間習俗，並要男子「快把照片燒了！」

原PO在臉書社團《Expat Hong Kong》上透露，自己在18日凌晨約12:30透過熊貓叫餐，但餐點送來時上頭卻黏貼著一張清秀女性的大頭照。照片中的女性五官清秀，一頭秀髮及肩，但照片黏貼的位置詭異，且又在凌晨碰到，不免讓人內心發毛。

著急的原PO打電話向餐廳確認，但餐廳一頭霧水的表示沒有黏貼任何女性的照片在餐點上，也不清楚照片是從何而來。這讓他內心恐懼又更上一層樓，便上網發文求助，「誰知道她是誰？這意味著甚麼？」

起初，貼文發出時不少網友歪樓表示，「她可能是你未來的老婆」、「把它翻過來看看她的電話號碼是否在背面嗎？」但接著就有不少內行人揭露恐怖習俗，「通常可能已經去世了，把不幸帶到另一人身上」、「你應該馬上燒照片，我是認真的」、「這是古代的儀式。」

(中時新聞網)