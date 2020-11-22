戲劇女神趙麗穎產後迅速復出，如火如荼投入劇組拍戲，光是今年就有多部新劇要上檔，上月也盛裝出席中國電視金鷹獎，卻被指因為過於勞累，看起來臉頰凹陷、雙眼無神，然而近日趙麗穎新戲殺青，有網友也曝光和趙麗穎的合照，她看起來容光煥發，立刻打臉了之前的謠傳。

趙麗穎9月奪下中國電視金鷹獎，以一身夢幻藍色蓬蓬裙現身頒獎典禮，完美的身材比例，被讚產後恢復神速，然而卻有網友發現，趙麗穎疑似是太累，眼窩都開始凹陷，看起來十分沒精神，讓粉絲們相當心疼。

然而最近趙麗穎新戲殺青，有網友曬出和女神的合照，只見趙麗穎一頭長髮披肩，身穿黑色外套及毛衣，對著鏡頭露出甜笑，白皙肌膚和完美高顏值頓時引起熱烈討論，照片中的她不僅看不出絲毫憔悴，還容光煥發，不少人都讚趙麗穎還是像個少女，一笑照樣融化大家的心。

趙麗穎的狀態完美。(圖/翻攝自微博)

趙麗穎的神仙美貌讓網友紛紛直呼，「趙麗穎狀態好好啊！」、「趙麗穎好好看」、「趙麗穎真的太好看了」、「趙麗穎真的溫柔又漂亮，笑起來看著好舒服」、「小趙同學的狀態真不錯」、「穎寶真美」，也讓網友更期待她的新劇開播。

(中時新聞網)