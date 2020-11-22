新聞曾報導美國有一名男子喬（Joe Donor），非常樂意捐精幫助不孕夫妻，其中至少有一半是透過性交完成，因為用「自然」的方式成功機率最高，而最近大陸出現「地下捐精」，許多人礙於價錢關係，會選擇「真槍實彈」，且願意的女子還不在少數。

「地下捐精」並不難搜尋，只要在搜尋引擎輸入「捐J」、或是「捐米青」都可以找到相關業者，有媒體實際派出調查女記者，與捐精業者接洽，這名業者自稱是醫生，表示一般醫院捐精除了存活率低，且費用更是昂貴，不過他們有快速且成功率高的方法，費用約1、2萬人民幣（約台幣4萬至8.6萬）。

業者直接開好房間等女記者上門(圖片取自/網易新聞)

業者提供的第一個方法，就是先將精液射進針筒裡，隨即注射進女方陰道中，這時調查記者表示費用還是太高，詢問有沒有更便宜的方法，業者聽聞興奮回答「有」，並給了一個地址，但要求調查女記者一人前往；女記者抵達後發現該地址是賓館，剛剛那位業者已經在房間等待，表示「更便宜」的方法就是直接性交，看起來與色情行業沒有兩樣。

根據外媒報導，從事「地下捐精」組織十分龐大，裡面什麼樣的人都有，很多都是平常從事光鮮亮麗的工作，像是醫生、老師、白領族，但私下卻從事「地下捐精」，隨意剝奪女性的價值。

(中時新聞網)