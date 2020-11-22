藝人黃鴻升（小鬼）9月因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，留給眾人無限懷念，影視歌三棲的他，21日也出現在金馬獎追思故人的影片裡，其經紀人就特別拍下那一幕，而小鬼摯友坤達、KID也轉發貼文，表達對好兄弟的思念。

在金馬追思逝世影人環節中，小鬼以當年演出《角頭》的畫面現身幕前，經紀人便拍下電視畫面，感性表示：「我心目中的影帝」，KID見了即轉發貼文並寫下「是」，簡單一個字就感受得到他對小鬼的肯定。

KID、坤達轉發經紀人貼文吐露對小鬼的思念。（圖／翻攝自IG）

而坤達也轉發了PO文，寫道：「My man」，最後還附上一顆愛心，足見他想念好兄弟的心情，小鬼親妹妹同樣跟著分享貼文，向哥哥喊話「三金都有你」，讓許多粉絲湧入經紀人貼文不捨留言「看到又忍不住了，全能藝人，活在大家的心裡」、「最棒的他」、「我心目中永遠的最佳男主角」。

不只小鬼，緬懷影片中還出現吳朋奉、羅霈穎、高以翔、小戽斗、張毅導演等影人，讓觀眾看了不禁感傷2020帶走許多人。

(中時新聞網)