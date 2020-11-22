屏東市永新公園綠地，過去是長輩散步、孩童遊憩的悠閒場域，近日卻有民眾發現，一大片太陽能板就突兀的佇立其中，不僅遮蔽寬敞綠景，更造成活動動線阻礙，讓居民直批「離譜至極」；屏東市公所承辦人員坦承與包商溝通有出入，將開會討論後續如何改善。

「真的太離譜了」！長期關注綠能發展的屏東縣議員李世斌強調，他的立場絕對是舉雙手贊成綠能政策，但前提是要適地施作，以屋頂型太陽能板，或者在不利耕地上架設，都是可行的，但看到冷冰冰光電板就直挺挺立在公園上面，這恐怕是全台在公園直接種電的首例。

屏東市永新公園架設太陽能板，嚴重影響民眾休閒空間，讓市民怒批「離譜至極」。（林和生攝）

一整條帶狀綠地公園就因這設置而變得視野阻隔，綠意盎然的環境瞬間變調，有民眾見狀不免提出質疑，即便在不利耕種的農地種電，都還會朝著土地多層次利用方向來思考，如今在人來人往的公園裡直接占地種電，真的讓人難以想像。

屏東市公所承辦課長解釋，為配合中央推動綠能政策，因此盤點市區活動中心周邊可用空間，發現永新公園因缺乏停車格位，所以才會結合太陽能板架設，不僅種電、更打造可以遮蔽的環境。不過現場發現，由於板下預留空間不足，根本無法停車。市公所承諾，上班日會再討論後續如何修正。

附近居民同樣一頭霧水的說，過去公園內打造9大行星與12生肖的裝置藝術，沒想到通通跑到太陽能板底下，不僅抹煞當初裝設美意，加上預留空間不足，且選擇在綠地上架設，感覺根本不像停車空間，更讓往後棚架底下的用途感到匪夷所思？

(中時 )