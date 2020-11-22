台中市目前iBike計有328站共9150台車，平均每307人共享一台車，但潭子和大雅各只有6站，各占全市站點1.8％；神岡只3站占0.9％，換算下來，潭子每1071人使用一台iBike，大雅966人分享一台iBike，神岡每1092人才能使用一台iBike，市議員周永鴻批潭雅神地區成iBike邊緣地帶。交通局長葉昭甫表示，潭雅神地區目前共設有15站，考量地方需求，有再增設的必要，後續將優先於潭子火車站、栗林火車站及頭家厝火車站周邊建置站點。

周永鴻指出，iBike站點設置進度停滯，且潭子、大雅、神岡三區站點嚴重不足，要求交通局加速建置，提升潭雅神地區站點與車輛數。

市議員周永鴻指出，iBike站點設置進度停滯，且潭子、大雅、神岡三區站點嚴重不足，要求交通局加速建置，提升潭雅神地區站點與車輛數。（盧金足攝）

周永鴻表示，台中市第三百個iBike站在2018年8月18日在潭子火車站啟用，之後iBike站建置便停滯不前，近兩年只增加9站，總車數沒有增加，今年交通局預算中「委託營運廠商辦理iBike倍增計畫」1350萬與「委託營運廠商辦理台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」8978萬，合計約1.03億的預算就只拿來維護管理既有站點。

周永鴻指出，交通局在市議會上個會期提出專案報告，說明iBike倍增計劃第一波設站以高架鐵路及捷運周邊為主，他在9月8日和交通局會勘火車站中唯二尚未有iBike站點的潭子栗林與頭家厝車站，要求列入首波倍增站點。

周永鴻指出，iBike站是提升台中市大眾運輸的重要環節，交通局不應再延宕進度。他要求交通局，應盡速提出iBike倍增計畫具體站點設置地點與期程，尤其要提升潭雅神地區的iBike站佔全市比例，並將栗林與頭家厝車站納入首波設置地點。

交通局長葉昭甫表示，目前台中市iBike已完成建置329站，提供9175輛車，為再提升公共自行車建置效益，並發揮轉乘最大功效，交通局推動「iBike倍增計畫」，目前已完成決標，正與廠商討論後續設站及相關排程，未來計畫將以方圓範圍服務、群聚設站模式加密租賃站，滿足市民需求。

葉昭甫說，潭雅神地區目前共設有15站，考量地方需求，有再增設的必要，後續將優先於潭子火車站、栗林火車站及頭家厝火車站周邊建置站點，此外，交通局將參酌地方民意建議，優先於使用量較高的地方設置站點，以延伸軌道運輸服務範圍、完善公共運輸最後一哩路。

(中時 )