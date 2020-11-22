中信兄弟投手吳俊偉今天現身三重棒球場，觀看母校屏東高中的比賽，也幫弟弟池恩齊加油，池恩齊今天靠著腳程跑出2支內野安打，另有1次高飛犧牲打，哥哥吳俊偉誇讚弟弟表現得不錯，但也虧他：「他現在只剩腳可以用。」

池恩齊今天在黑豹旗16強賽對上崇義高中的比賽擔任游擊手、打第3棒，首局就配合戰術執行短打，但靠著腳程及對手失誤一口氣攻上三壘，隨後靠著下一棒潘瑋祥的全壘打回到本壘。

對於弟弟今天的表現，吳俊偉誇讚他表現得不錯，也很開心看到池恩齊進步很多，「拚勁有展現出來，希望他能繼續保持對棒球的熱情。」但他也小小抱怨自己本來要在家好好休息，沒想到5點就被媽媽叫起床，來球場看球。

看到哥哥及媽媽都到場看自己比賽，池恩齊不感到壓力，反而更想表現給家人看，雖然今天2打數2安打1打點1得分，另有1次保送及高飛犧牲打，但他認為自己仍有很多需要進步的地方，特別是打擊部分還要再加油。

池恩齊坦言，自己就是把哥哥吳俊偉視為偶像，「他球速快、打擊能力好，還跑得比我快，根本就是我的偶像。」

左打的池恩齊其實原本是右打，是在高一螺絲盃賽前1晚才突然改練左打，沒想到就此定調，「那時我右打陷入低潮，所以我就跟教練說我要改左打，教練就叫我打給他看，他看完後就說，好，那你明天用左打，結果第1打席就敲三壘安打，甚至那個盃賽還有再見安打出現。」

除了打擊有表現外，池恩齊原本也是投手，但因為之前國小、國中投太多導致手傷，教練為了保護他高一都未投球，直到之前的金龍盃時才又開始投球，「高一時就算輕輕丟都會痛，現在終於能全力投球感覺很爽。」

儘管是投打「二刀流」好手，但池恩齊比較喜歡打擊，「因為當野手可以打擊又可以守備，能一直待在場上表現，不像當投手一下子就下場了。」對於高中畢業後的規劃，池恩齊還未有定案，他只希望能在高三這年打出成績給球探看，之後再做定奪。

屏東高中池恩齊。（毛琬婷攝）

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