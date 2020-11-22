關懷盃少棒冠軍戰由台東紅葉國小對上高雄桃源國小，兩邊互有攻勢相當緊張，紅葉在場邊加油團大聲助威下，前4局都有得分，最後以12比9擊敗桃源，拿下本屆少棒組冠軍，紅葉少棒去年在關懷盃以亞軍收場，今年復仇成功，拿到隊史關懷盃首冠。

兩隊在此戰呈現打擊戰，你來我往互不相讓，雖然桃源首局先攻2分拿到分數，不過下半局紅葉立刻將比數追平，且紅葉身為地主球隊，場邊家長、加油團聲勢龐大，2局、4局各攻4分，順利將分數拉開，其中前2棒莊家祥、李英傑都有3安猛打賞成績，最後以12比9拿勝。

不過紅葉此戰贏得並不輕鬆，相較桃源國小球員身材壯碩，紅葉小球員身材嬌小，不過以速度見長，紅葉領隊同時也是學校校長方穎豐就說，「對手好可怕，好久沒遇到這麼強勁的對手！」方穎豐提到桃源球風比較狂野，先天球感好、打擊氣勢也很強，「覺得今天好漫長，這場拉鋸戰不行拿到分數就放心，很可能一棒被擊沉，對方先發投手尾勁很好，但換投後就是一個契機。」

而青少棒組決賽則是台東卑南國中對上花蓮化仁國中，以2比1驚險奪冠，本屆關懷盃最後都由台東地主球隊守住冠軍，明年將移師花蓮開打。

紅葉少棒是早期台灣史上的名校，在1960年代於打下無數冠軍，是全台瘋棒球的起點，只不過後來由於地處偏鄉、人口減少，漸漸離開棒球強權行列，現在全校47人中僅有17人是在地孩子，其他30人都是慕名加入球隊的外地小孩，今年方穎豐校長上任，誓言擦亮「紅葉招牌」，去年在關懷盃輸給宜蘭三星國小拿亞軍，今年報仇成功，拿下隊史在關懷盃首個冠軍，此外去年也在勝球盃少棒賽拿下冠軍。

紅葉少棒復仇成功 奪關懷盃隊史首冠。（鄧心瑜攝）

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