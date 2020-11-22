雲林家扶舉辦「家長生涯發展方案－中餐丙級證照班」課程，10名參與課程的家扶媽媽順利取得中餐丙級證照，22日化身「總鋪師」下廚辦桌展現成果，其中數名媽媽已藉由證照找到餐廳工作，進入職場展開不一樣的新人生。

「家長生涯發展方案－中餐丙級證照班」課程，結合職業探索、理財課程、求職準備等內容，希望藉由家扶媽媽的工作技能精進，提升社會競爭力，進而自助脫貧，22日成果展在雲林縣麥寮鄉老人會登場。

雲林家扶媽媽中餐證照到手，化身總鋪師翻轉人生。（張朝欣攝）

家扶媽媽們在廚房煨湯、甩鍋、擺盤，展現專業與自信，完全不輸餐廳廚師，越南新移民阮氏垂莊媽媽還結合中、越菜餚元素，研發「越式鮮蝦捲」等異國新菜色，讓大家吃得大呼過癮、鼓勵她自己開店創業。

口湖鄉葉媽媽表示，她肩負1家6口的經濟重擔，還要照顧重殘先生的生活起居，但之前沒有專業技能只能打零工，如今考取中餐丙級證照，並順利找到餐廳的工作，希望藉此改善家計翻轉人生。

雲林家扶陳燦勳主委說，雲林家扶的家長生涯方案，以教育投資、資產累積、就業自立等多元模式，協助弱勢家庭逐步脫離貧窮困境，大部分媽媽們都是有能力的，只是缺乏1個機會。

雲林家扶社工員施雅惠指出，希望藉由辦理「中餐丙級證照班」，提供弱勢家長知識與技術的傳授，並通過國家級認證考試提升專業能力，讓家長以「自助」精神加上家扶的「人助」力量，迎接職場各種挑戰。

(中時 )