抗議政府開放萊豬、關閉中天新聞台的秋鬥遊行,已有6萬人參加,這規模是30年來最大。前高雄市長韓國瑜質問民進黨:今天,你愛台灣的姿勢對了嗎?

韓國瑜在臉書以中英文貼文表示,今天,你愛台灣的姿勢對了嗎?剝奪台灣的言論自由、毒害人民的身體健康,原來這就是民進黨「愛台灣」的方式。民進黨正在出賣台灣的言論自由,來掩蓋執政的腐敗無能;民進黨正在出售我們的身體健康,來交換他們的政治利益。如果我們每一個人都像民進黨一樣愛台灣,根本不用什麼對岸的飛彈,再過幾年我們自己就能在執政者的腐敗無能、萊豬核食裡原地爆炸了!真正愛台灣的執政黨,絕對不會一面要媒體惦惦、一邊餵人民毒藥。

韓國瑜強調,無論你是什麼黨派、什麼信仰,我相信你都想擁有選擇電視台的自由、選擇吃好豬的自由。挺言論自由、反萊豬進口,這才是愛台灣的正確姿勢。今天,你愛台灣的姿勢對了嗎?

韓國瑜還以英文表心聲,「They compromise your freedom of speech to cover their incompetency in office.They leverage your health for political profit.

This, is how they “love” Taiwan!

A party who truly loves Taiwan, would never hush the press to poison their people.

Regardless of your stance, regardless of your faith,I trust that you have the desire to defend your freedom to choose the news channels you watch and your right to consume uncorrupted content.

Stand up for freedom of speech and say no to partisan censorship.

Do you love and honour Taiwan, in the way that you should?」

網友回應說,「全民等的就是您啊~等接一支穿雲箭。GO~」、「民進黨毒害人民健康,真的太狠太毒了,滿腔的憂心與憤怒,真可惡!」、「不知進口萊豬,到底是換了什麼國際地位?」、「1450拿著掃把預備。」

秋鬥現場,自由廣場前集結大批民眾。(圖/中時新聞網)

(中時新聞網)