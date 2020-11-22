楊丞琳今在西門町舉辦簽唱會。（粘耿豪攝）

楊丞琳今舉辦新專輯《LIKE A STAR》簽唱會，她回想2005年發行個人首張專輯《曖昧》，當時中度颱風擾台，辦簽唱會時仍被粉絲擠滿，險癱瘓西門町，一度被禁止在此處簽唱，直到多年後才解禁，她笑稱自己竟然也有「楊丞琳條款」；提及日前結束小巨蛋演唱會後，她解禁大啖大閘蟹、花生雪花冰、XO醬炒公仔麵等美食，體重一度增至47.2公斤，令她直呼「快嚇死了，不公平，我這麼努力減重，一下就胖回來」，透過高強度健身、練舞及斷食法瘦回理想體重。

楊丞琳與老公李榮浩因疫情已超過8個月未見，日前李榮浩在IG曬帥照，還自戀地要求粉絲稱讚，意外釣出楊丞琳留言吐槽：「一群說謊的人是怎麼一回事？」對此，楊丞琳笑說，因為先前自己發感謝文，要感謝的人太多，寫到欲罷不能，老公還私訊問她「妳寫這麼多幹嘛」。個性大剌剌的她直白回老公「干你什麼事」，夫妻倆打情罵俏互動甜蜜。

(中時 )