前一天才發生潛水客溺斃，海巡署22日中午12時23分再度接獲通報指稱，於核三廠出水口外約0.2浬處海域，有一名潛水客因體力不支在海面漂流求援，立即派遣恆春海巡隊巡防艇前往，並協助將人拉上船艇、結束一場海上驚魂。

海巡隊員表示，意外發生海域當時海象約4至7級陣風、浪高1公尺，現場離岸0.2浬處，發現一名女潛水客向巡防艇揮手求援，但當時海流強勁，考量女子已體力不支，隨即由隊員穿著救生裝備下水，並與艇上人員合力將人救援上艇，安全載返後壁湖港，後續由救護車送往恆春旅遊醫院。

據了解該名潛客於核三廠出水口南側岸際下水，卻無法順利返回岸際，遭海流帶離岸際於海上漂流，經送醫檢查後無礙，已由家人接送返家，離開醫院時頻頻向海巡及消防人員表示萬分感謝。

海巡署呼籲，時序進入冬季，海上狀況瞬息萬變，恆春海巡隊為維護海域安全，已強化勤務能量之配置與巡邏，並統合轄區救援能量以發揮救援綜效，民眾從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全。

(中時 )