台東監獄日前首度與在地旅宿業者合作辦理受刑人自主監外作業，雇用女性受刑人從事房務工作，除了減緩報復性國旅帶來房務員勞力短缺情形，更讓他們能習得一技之長，燃起重新出發的希望，可謂一舉數得。
受到新冠肺炎疫情影響，許多無法出國旅遊民眾，轉為國內旅遊，由於旅客量暴增，致使台東地區各旅宿業住房率提升不少，相對房務人員也供不應求。法務部推動矯正機關受刑人自主監外作業，期望能將人力資源挹注在地需求上，讓受刑人能即時回饋社會。
參加自主監外作業的胡小姐表示，房務作業上有時間壓力，對於體能也是一大考驗，但在其他同仁細心教導下，她對於標準作業流程與品質要求有更深層體悟，任何辛苦都值得，她也非常感謝所有參與協助的人、事、物，讓她對於重新出發懷抱著信心與希望。
台東監獄典獄長林順斌指出，過去在家庭中是生活經濟重心，女性受刑人能習得謀生技能，對其復歸社會回到家庭生活，除協助受刑人重新建立信心，也能產生實質上的幫助，使她們於出監前妥善做好職涯規畫，讓政府治理能力、產業人力需求及受刑人自立復歸等面向，達到整合的最大成效。
矯正署署長黃俊棠說，擴大推動受刑人自主監外作業為是重點項目，今年預期目標為1200人。他說，協助受刑人復歸社會，並提高就業性，期望使其盡早復歸家庭，除獲得家屬熱烈迴響外，更深獲社會各界好評。
(中時 )
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