近來因執政黨開放萊豬，引起社會反彈聲浪，民間團體今日為食安、環保、勞權等議題，發起秋鬥大遊行，參加活動的林姓女士表示，台灣自己就有豬肉，行政院長蘇貞昌不該開放萊豬，也不該兩套標準。許先生指出，執政黨連內臟都開放，到時候連小孩、年長者恐怕都會吃到。

林女士說，以前馬政府時期，蔡英文總統說萊豬不准進來，結果民進黨上台執政後，沒有跟人民溝通就開放，那不是害了台灣人，而且是兩套標準，如果執政黨仍執意開放，那以後就不要投民進黨了。

今日參加活動的許先生(圖右) (吳家豪攝)

林女士表示，自己的小孩在外工作，經常外食，生意人進貨一定是成本考量，所以很容易讓民眾吃到萊豬，如果因此害到小朋友，執政黨的良心在哪裡？民進黨不應該有高票當選，所以想怎樣就怎樣的心態。

許先生指出，民進黨政府換了位子就換了腦袋，過去在野時堅持萊客多巴胺要零檢出，結果現在連內臟都能進口，讓台灣人民，包含孕婦、小孩都可能會吃到。

許先生說，這跟政治政黨無關，就是台灣人健康的問題，長年吃含瘦肉精的食品，恐怕會累積毒素。況且政府開放萊豬，也要告訴人民犧牲國人健康會換到什麼。

許先生表示，中國大陸也有進口美豬，但不含萊克多巴胺，為什麼台灣要進口有瘦肉精的美豬，而且台灣人的飲食習慣會吃內臟，比方說豬肝湯、四神湯等等，那到時候要怎麼辦？難道台灣人要改信回教嗎？

(中時 )