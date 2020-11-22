(18:46更新內文) 美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）抵台了，他今天(22日)傍晚搭機抵達松山機場，訪台3天，預計24日離開。史達曼此次來台，主要是視察台美之間的情報資產。不過遭外交部否認。

美國印太司令部，原稱美國太平洋司令部（United States Pacific Command），是美軍最早成立的聯合作戰司令部，也是目前所有聯合司令部中規模最大的一個，下轄人數約30萬人，佔美國現役軍人總數的20%。

(中時新聞網)