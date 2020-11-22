美軍印太情報總指揮官來台了 今晚6點降落松機 17:572020/11/22 中時新聞網 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 CIA。（圖／翻攝自CIA官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (18:46更新內文) 美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）抵台了，他今天(22日)傍晚搭機抵達松山機場，訪台3天，預計24日離開。史達曼此次來台，主要是視察台美之間的情報資產。不過遭外交部否認。 美國印太司令部，原稱美國太平洋司令部（United States Pacific Command），是美軍最早成立的聯合作戰司令部，也是目前所有聯合司令部中規模最大的一個，下轄人數約30萬人，佔美國現役軍人總數的20%。 (中時新聞網) #印太 #總指揮官 #情報 #美軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 升勢亞幣第三強 央行雙防線恐破功 04:102020/11/21 財經要聞 台美經貿簽5年備忘錄 首列半導體戰略合作 17:192020/11/21 財經 秋鬥現場／最大規模抗爭 6萬人怒吼：蔡政府下台 12:262020/11/22 政治 金馬57／白靈「激露第三點」龍袍太狂 幾近全裸走紅毯 19:302020/11/21 娛樂 美艦穿越台海 共機擾我西南空 04:102020/11/22 社會新聞 巨城周年慶26日開打 目標衝24億 04:102020/11/21 財經要聞 台美簽國務院級MOU 布局印太 04:102020/11/21 財經要聞 台中捷運車廂連結器斷裂 試營運明起喊卡 22:142020/11/21 生活 半導體合作 列台美MOU優先項目 04:102020/11/22 財經要聞 台美經濟繁榮夥伴對話 半導體戰略合作列優先項目 11:512020/11/21 財經 政治熱門新聞 1122秋鬥人多嗎？林佳新脫口爆真實數字 - 政治 高嘉瑜被問到蘇貞昌下台傳聞這樣說 沈富雄竟叫好 - 政治 PO男子背影照被陳致中回3字 林佳新認了 - 政治 秋鬥現場／最大規模抗爭 6萬人怒吼：蔡政府下台 - 政治 美軍印太情報總指揮官來台了 今晚6點降落松機 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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