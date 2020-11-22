繼總統蔡英文以行政命令開放萊豬後，NCC不予中天新聞台續照引來社會怒火，「1122」秋鬥大遊行今(22)日在凱道向執政黨發出怒吼，有位女兒於旺中集團擔任記者的母親表示，十分以女兒的工作為榮，這次上街除了捍衛新聞與言論自由外，更是對女兒工作的支持。

今日年度「秋鬥大遊行」現場逾5萬人共襄盛舉，民眾高舉「反萊豬」「反雙標」「反黨國」「挺新聞自由」的訴求走上街頭。

現場有位姜姓母親受訪表示，民眾上街都是官逼民反，這次訴求不外乎是「反萊豬」「捍衛新聞自由」，民進黨整天打著民主自由的口號，執政後卻反其道而行，做些見不得光的事。

她說，從中天不被續照看到執政黨的獨裁與蠻橫，民主自由成了打擊異議者的武器，自己女兒就是在旺中擔任記者，但不論台灣社會或網軍如何看待旺旺集團，女兒在這份工作的成長她都看在眼裡。

當女兒為了陸生、小明們及中天關台不知哭了多少次，但她仍選擇站出來，一個願意為弱勢張開雙臂擋下惡意箭矢、用溫度為民眾發聲的記者，難道不可貴？難道不該支持？

姜媽媽表示，很感動現在還有年輕人有愛國情操，女兒因為在旺旺人生經歷成長許多，一個小女生都能為社會貢獻，不禁反問「1450、民進黨政府，你們又為台灣做了什麼？」

(中時 )