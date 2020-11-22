南投縣文化局長林榮森，關心客家文化發展。（廖志晃攝）

聯合大學教授俞龍通發表新書，南投客家文化研究啟新猷。（文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣客家委員李鴻祺，對客家文化瞭若指掌。（廖志晃攝）

南投縣客家族群約有8萬人，占全縣人口1／6，許多人是再移民到南投定居，因此，客語5種腔調包括四縣、海陸、大埔、饒平及詔安族裔，都在南投開枝散葉，呈現「客中有客」的多樣性特徵與內涵，與桃竹苗及南部六堆客家庄大不相同。

國立聯合大學教授俞龍通，與該校院長林本炫及黃世明教授，曾在南投執行客家產業輔導計畫，也因而種下深入探究南投客家的根苗，俞龍通教授費時6年，完成《南投客家文化產業：再移民與多元共構下的軌跡與圖像》新書，成為南投客家文化研究的里程碑。

南投縣文化局長林榮森指出，俞龍通教授的新作，是台灣目前唯一以「南投客家文化產業」為基礎的新書，以南投客家文化產業本身所具有濃厚的再移民特質，及與其他族群交流互動所共構出的「本質性客家」、「關係性客家」、「創意性客家」的軌跡與圖像。

林榮森與俞龍通共同主持新書發表會，並邀請南投縣客家事務委員會委員黃世明、李鴻祺，還有書中經典個案業者國姓鄉的「阿坤香茅工坊」及、埔里鎮「龍南天然漆博物館」、水里鄉「阿聰師什錦麵」、鹿谷鄉「田媽媽小半天風味餐坊」、信義鄉「坪瀨永松專業梅鋪」等5位業者，分享與對談，也讓更多人看見南投客家文化。

(中時 )