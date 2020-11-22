美中情局長來台？外交部：不實傳言 18:042020/11/22 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 崔靜麟(外交部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關媒體報導在本（22）日美國中央情報局（CIA)局長Gina Haspel率8人代表團搭乘行政專機訪問台灣事，外交部嚴正澄清，美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報導屬於不實傳言。 外交部副發言人崔靜麟強調，台美關係友好，若有重要內閣級官員訪問台灣，將以發布新聞稿方式週知以示歡迎。 (中時 ) #外交部 #局長 #報導 #訪問 #傳言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 查水表？前議員兒子參加秋鬥 竟遭警關切 09:382020/11/22 政治 新聞早班車》胚芽餅標示不實 福義軒全改善 07:082020/11/22 政治 陸是豹子而非老虎？ 拜登變陣 3新招殺向美中貿易戰 17:002020/11/22 財經 前北市議員獨子控性騷擾 大馬男歌手曝露骨對話 16:122020/11/22 政治 中時專欄：郁慕明》台灣政治新光譜：反共vs.不反共 20:412020/11/22 名家 美方神秘專機飛抵松山！傳「CIA局長訪台」外交部否認 機上官員曝光 19:302020/11/22 政治 半導體合作 列台美MOU優先項目 04:102020/11/22 財經要聞 流亡港科學家淪新冠陰謀論打手 紐時點出幕後指使者 07:002020/11/22 國際 台美經濟對話簽MOU 半導體優先 04:102020/11/22 政治要聞 比爾蓋茨新冠疫情7大預言 全球還要很久才能恢復正常 21:112020/11/22 兩岸 政治熱門新聞 1122秋鬥人多嗎？林佳新脫口爆真實數字 - 政治 PO男子背影照被陳致中回3字 林佳新認了 - 政治 秋鬥大遊行空拍影片曝光 網：感動又回來了 - 政治 秋鬥大遊行縮時空拍影片 網友心酸：這個政府怎麼了 - 政治 高嘉瑜被問到蘇貞昌下台傳聞這樣說 沈富雄竟叫好 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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