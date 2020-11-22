有關媒體報導在本（22）日美國中央情報局（CIA)局長Gina Haspel率8人代表團搭乘行政專機訪問台灣事，外交部嚴正澄清，美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報導屬於不實傳言。

外交部副發言人崔靜麟強調，台美關係友好，若有重要內閣級官員訪問台灣，將以發布新聞稿方式週知以示歡迎。

(中時 )