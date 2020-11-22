甫成立的桃園市中壢區文化公園，由於設施以交通安全做為主打，吸引不少家長帶娃嘗鮮，無奈夜間照明設施不足，爸媽只好開著手電筒，以防孩子不慎跌倒，畫面相當克難。交通局指出，現已將既有照明設備調整角度，集中照亮公園遊戲區，避免民眾視線不清，導致摔傷意外發生。
文化公園為桃市首座「兒童駕駛訓練公園」，整體規畫以體驗駕駛及學習交通規則為核心，設置童趣滿滿的迷你紅綠燈、鐵路平交道等交通標誌，地坪還有斑馬線、停止線等標線，讓兒童在玩樂中學習交通規則、尊重行人，同時也施作溜滑梯等游具，適合各年齡層孩子遊玩，17日一啟用就吸引眾多人潮。
市議員謝美英表示，遊戲區啟用至今深受民眾喜愛，但有家長向她反映，晚餐過後出門「遛娃」時，發現園區內照明設施不足，擔心孩子在視線不清的狀況下玩樂，恐會衍伸安全疑慮，她便於23日邀集交通局人員二次會勘，對公園設施一一巡檢，期讓公園成為兒童安全標竿。
交通局停車管理工程科長魏光譽解釋，由於LED公園柱燈照明範圍集中，目前會先將公園外照明設施指向內部，並調整遊戲區既有燈具角度，擴大光線照射面積，提升整體遊戲區亮度，預計試辦一個禮拜，倘若仍有民眾反映光線不足，才會考慮增設相關燈具。
(中時 )
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