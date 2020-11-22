【現場直播】 NCC殺了新聞自由！民眾群集自由廣場怒吼聲援｜2020.11.22

旺旺集團董事長蔡衍明現身自由廣場。(圖 讀者提供)

「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，遊行結束後，民眾在自由廣場再辦「反關台，讓人民站出來」民主論壇。旺旺集團董事長蔡衍明下午先全程參加遊行，晚上更再轉往自由廣場開講，他告訴現場民眾，政府「怎麼樣對台灣人未來好，最重要」，並以此作為經營媒體理念「真道理性，真愛台灣」，強調「愛台灣就是要讓台灣人日子過得好而已，其他都假的」。

蔡衍明表示，2008年他進入媒體業後到現在，做了12年，一路上受到的委屈是自己買的，並直言自己是「誤入叢林的小鬥犬」，他還坦言之前就曾聽說中天要被關台時，不敢相信這個消息。

蔡衍明指出，以前追隨的黨外的時候，黨外都在強調「自由民主」，尤其言論自由。但後來《中國時報》60周年的時候，他才知道，民進黨的誕生，《中國時報》出了很大力量，那時候自己也不知道是頭殼壞掉，還是電影看太多，聽到《中國時報》這60年來對台灣的進步所做出的貢獻時，覺得很偉大。

自由廣場「反關台，讓人民站出來」戶外開講，民眾擠滿現場。

自由廣場「反關台，讓人民站出來」戶外開講，民眾擠滿現場。

「秋鬥」遊行22日在凱達格蘭大道登場，旺旺集團董事長蔡衍明晚間出席民主論壇告訴現場民眾，「怎麼樣對台灣人未來好最重要」，並以此作為經營理念，「真道理性，真愛台灣」，愛台灣就是要讓台灣人日子過得好而已，其他都假的」。（鄧博仁攝）

蔡衍明說，因此他接下《中時》的時候，好像也擔起了《中時》促進社會進步的責任；而進媒體業他也只帶了一個兒子，連會計都沒帶進去。他說，最初曾召集中時的員工開會討論未來的方向，但他對媒體並非很了解，於是就說「怎麼樣對台灣人未來好最重要」，並以此作為經營理念，「真道理性，真愛台灣，愛台灣就是要讓台灣人日子過得好而已，其他都假的」。說到這裡，台下有群眾熱情大喊「旺董加油」。

蔡衍明指出，人民最希望的是什麼？就是要過好日子，政府就是要照顧我們，現在就連言論自由都要關掉，連「難吃」的豬肉都要拿給我們吃，這有道理嗎？有保護我們嗎？

蔡衍明直言，兩岸好，台灣日子才會更好，「不然是要互相殘殺嗎？叫他開戰嘛？叫他開戰嗎！他敢嗎？打下去是死光光欸！對不對！」，那些人有膽一點就去大陸跟他們拼命，現在兩岸人抓來抓去，飛機飛來飛去，有飛機摔下來，還要怪大陸，蔡政府這樣挑釁來挑釁去，有需要這樣嗎？

蔡衍明表示，他的主張很簡單，台灣跟大陸就是他的衣食父母，外面講他是急統，但他在臉書也有說過，統一不代表統治，誰想要被管？「我在大陸這麼多年，我也不一定習慣」；他強調「我們中天所有報大陸的新聞，哪一條是假新聞？不要侮辱我們中天新聞人他們的新聞能力啦！。

蔡衍明還說，他從來沒有利用自己的媒體，替自己公司做假宣傳，也不會為了自己的利益去弄，「那天NCC(聽證會）說我在中天自己宣傳『水神』，拜託！水神在防疫的時候，我們沒有在賣的耶！我是用送的啦！」、「說我用這個機會廣告，這算什麼廣告啦，水神比酒精還好」。

蔡衍明不滿地說，不知為什麼民進黨、陳時中一直說水神「不能用」，「記者問他到底能不能用，陳時中怎麼說的？他說是可以用，但我們建議不要用」。蔡衍明痛批「聽他在亂說話」、「這什麼瘋話啊」。他說，當初在送水神的時候有說民進黨的不能用嗎？有說台獨的不能用嗎？沒有耶是不是，「被羞辱成這樣」。

「水神事件」突顯出所有事情都變成政府做的才對。蔡衍明說，後來疾管署都在廣告次氯酸水不要用，結果像澎湖，他當初送很多水神去、澎湖人幾乎都用水神，最後就因「被操弄成這樣」，一半人不敢用，害他當初做2千萬罐水瓶型的要送給那些沒辦法買的人，搞到最後送不出去。蔡衍明質疑，以後就是所有事情，都是政府做的都對是不是？但他和大家要提醒政府，要做的事情應該是「讓我們人民過好日子」。

蔡衍明指出，言論自由很重要，現在萊豬不能講，中天被關掉，也要被拿走了，以後就是政府做的每一件事都是對的？蔡衍明提醒，政府要做的，「就是要讓我們人民過好日子」，「我們要求蔡英文政府，要真的用心來對台灣人，不然枉費大家這麼挺你」。

而連續參加兩天大型活動，蔡衍明十分有感觸。他說：「這兩天讓我很感動啦，26歲開始賺錢以來就不曾參加這種」； 他說這兩天人生有增加了很多意義，感受到很多溫暖，大家一起來為台灣的未來努力，尤其「一些年輕人想法跟我們不一樣，我仍相信大家都很愛台灣」，只是怎麼樣來把這個社會導正就好。蔡衍明重申，反正最重要一句就是「台灣人日子要怎麼過更好」。他最後也謝謝大家支持，並再度強調台灣不能是一言堂。

(中時新聞網)