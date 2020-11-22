小唐納在IG上傳影片，宣稱要在隔離期間清槍枝，掀起網路罵戰。(截圖自小唐納個人IG)

川普長子小唐納新冠病毒檢測呈陽性，雖然沒症狀，還是得在家乖乖隔離。他在社群媒體IG上傳影片，說在隔離期間會「把我的槍枝清一清」，還有看網飛（Netflix）節目，並要大家提供網飛影集推薦名單。不過小唐納說要清槍，惹毛不少鄉民，怒批他「名下到底是有多少槍可以清？」

小唐納坦承，新冠陽性反應令他大吃一驚，但他說，自己沒症狀，「沒有別人說我嗑古柯鹼的大紅眼」。

他除了詢問鄉民給網飛觀賞建議外，還大言不慚稱，在度日無年無聊得要命之前，「我還有很多槍枝可以清一清。」

這番看似很man的談話立刻惹來訕笑和批評，有鄉民嘲諷他「好勇敢」「真猛男」「我的老天鵝，少爺小心點」，更多的網民怒轟，「小唐納到底有多少槍，要花10天隔離時間才能清完？」「我們是否該對他的彈藥庫規模表達關切？」「乍看似乎像個平凡無害的發言，但不是，這傳達其他訊息」「這種事只在美國才會發生。」

(中時 )