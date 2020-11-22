行政院農糧署長胡忠一說，目前產銷履歷驗的都是國內農產品，是台灣豬肉保證絕不含萊克多巴胺，且標明產地與來源。（張妍溱攝）

反對萊豬進口，國人因食安問題，22日集結逾3萬人上街，農糧署急推產銷履歷月子餐，農糧署長胡忠一說，目前產銷履歷驗的都是國內農產品，是台灣豬肉保證絕不含萊克多巴胺，且標明產地與來源。

農糧署長胡忠一指出，產銷履歷月子餐食材所使用的水產、畜產都是國產，且產銷履歷部分大多都是國內驗証，若其他國家進口農產品，除非台灣的驗證公司親自到他國去做驗證；為降低消費者疑慮，食材把關嚴謹，肉類絕不含有萊克多巴胺。

農糧署與業者合作推出「5心級」產銷履歷溯源月子餐，月子餐1天要價約1400元起跳，推優質好米及紅豆入菜，強調公正第3方驗證制度，對食材充滿「信心」，讓產婦吃的「安心」，選用當季食材的「盡心」、月子餐當天烹煮的「用心」及配送物流餐餐送到府的「貼心」。

胡忠一表示，孩子是國家未來的希望跟棟樑，尤其是媽媽在產後需要更好、更安心的食材，雖然產銷履歷食材價格較高，但確保健康與安全是無價，首次與業者推產銷履歷月子餐、跨出第一步，未來持續推廣。

(中時 )