原住戶黃家兄弟及舅舅也前來讚聲，回憶當年榮景。左起為四哥王一州、大哥王瑞仁、舅舅邱琳標、二哥王弘毅（黃婉婷攝）

桃園市首座城市故事館「中平路故事館」今年邁入第6年，22日風光舉辦館慶活動，以「感恩謝冬，點亮未來」為題，融合客家傳統謝冬習俗，將傳統酬謝眾神的庇佑之意昇華。看著故事館從無到有的原住戶王瑞仁說，文化傳承耗時費力，能有這番成果令人感動。

中平路故事館早期為公務員的日式宿舍，是1930年興建的雙併日式建築，王、廖兩家陸續入住後，在此生活近一甲子，飽含豐富家族情感與回憶。原住戶2007年搬遷後，建物在2010年登錄為歷史建築，後由市府文化局接手修復，結合藝文展覽及體驗，帶領遊客探訪日治時期到農業時代的中壢景象。

根據統計，故事館近3年來參訪遊客數翻倍，從2018年的43854人次，攀升到今年的80437人次，成長幅度驚人。為慶祝故事館營運成功，文化局22日舉辦館慶活動，客家大使身穿桃園特色服飾走秀開場，碧霞鄉土客家民謠劇團、詩人林煥彰接力吟詩作對，給予館舍滿滿祝福。

王家第三代王瑞仁說，早期黃家11口居住在17坪的房舍中，生活刻苦但感情融洽，如今舊有生活痕跡被完整保留，屋內擺設與過去如出一轍，一磚一瓦皆由原屋取得，復舊程度超過7成，每每走進都能勾起過往回憶，令人格外感動。

文化局文化發展科長黃蘭燕說，老屋價值在於文化保留，故事館以「一角落一故事」的方式，原汁原味保留過往建材、構造，並且加入客家元素，更邀集原住戶現身導覽，加深在地連結，燃起大時代的溫暖記憶。

(中時 )