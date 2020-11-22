紅葉少棒歷史悠久，最著名的便是1960年代讓台灣颳起棒球旋風，只不過地處偏鄉又遇上少子化，數十年來走向沒落，近年少棒隊重組有成，只不過大多球員都是慕名而來的外地學生，並非在地布農族後代。紅葉少棒在今年關懷盃奪冠，領隊也是紅葉國小校長方穎豐就留下宣言，希望用3年時間擦亮「紅葉招牌」。

「我帶棒球30年，紅葉這個招牌像是聖意，是有歷史光榮的地方，棒球人自然想無私奉獻。」方穎豐人稱「棒球校長」，數十年來都在台東縣國小任教，帶過泰源國小、豐田國小少棒隊，任期滿後今年剛到紅葉國小擔任校長，方穎豐曾在2017年帶領豐田國小拿下U12世界盃冠軍，成為台灣三級棒球史上第一位擔任國家隊總教練的校長。

「台灣多少50歲以上的老人家看紅葉少棒會流眼淚，因為紅葉少棒是民國57年帶動台灣棒球的起點，我想串連起這塊歷史記憶。」方穎豐希望能用3年時間將紅葉招牌擦亮，其中也包含希望能有更多布農小孩加入。

紅葉國小目前全校47人，其中有30人都是外地加入少棒隊的孩子，且目前沒有任何布農小球員，「這真的很困難，但現在紅葉村人口比較少，我來到之後希望能讓紅葉再帶起棒球，紅葉是布農文化，所以學校也加入布農課程，希望能找到文化認同。」

紅葉少棒隊順利在今年關懷盃拿到冠軍，只不過方穎豐笑說，「拿冠軍還只是歷程，路還很遠，看不到盡頭。」重整紅葉少棒的過程並不簡單，方豐穎說雖然每一件事都很困難，但他身為棒球人有永不放棄、堅持到底的精神，「我們不是豪華球隊，什麼都是困難的，但我們集結很多不怕困難的老師、教練、孩子。」

方穎豐希望藉著「紅葉」的名義，讓比較辛苦的家長願意主動把孩子送過來，讓孩子不管再球技、生活、品格、課業上都能有平均水準。

(中時 )