知名藝人經紀公司「齊石傳播」前經紀人許輔升，被控在處理旗下藝人康妮媚、王博麟的尾牙、主持薪酬時，指示齊石會計將發票開給胞弟的公司節稅，另少報藝人李依瑾的業配薪酬，暗槓1萬元。台北地院依偽造文書、業務侵占罪判許男徒刑8月，可易科罰金24萬元。可上訴。

判決指出，許男原為齊石公司經紀人，負責該公司旗下藝人經紀、行銷傳播整合、公關活動規畫執行工作，明知旗下藝人康妮媚受廠商繳請參與2場尾牙活動，事後將2場尾牙薪酬繳回齊石公司時，明知應開立統一發票予廠商，但許卻指示齊石會計人員，將發票買受人不實登載為弟弟的「毅超國際」公司。

2018年6月，許男明知藝人王博麟參加某工作室辦理的一場港商鐘錶珠寶記者會，將薪酬繳回齊石後，未開立統一發票給該工作室，而是指示會計將發票開予「毅超國際」公司，幫毅超公司節稅。

另許男於2018年6月間，明知業者邀約齊石藝人李依瑾在臉書發表商品體驗文，應在收受酬金後，由齊石公司開立統一發票予業者；但許男卻事先以毅超公司與業者簽訂合作合約書，同時提供毅超公司帳戶，供業者匯款。事後，許男再齊石公司通告單中，少報酬勞金額，侵占差額1萬元侵占。

法院審理時，許男認罪，並償還齊石公司1萬元，但齊石公司及律師認為許男沒有悔意，不同意給予許緩刑，並希望從重量刑。法官依2個偽造文書罪及業務侵占罪，判許易應執行徒刑8月，得易科罰金。可上訴。

(中時 )