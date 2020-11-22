「2020打狗鳳邑文學獎」22日舉行頒獎典禮，高雄市長陳其邁也特地前往高雄文學館為獲獎者頒發獎座，因為此次賽制並無設限國籍，因此吸引中國、馬來西亞、新加坡等地的外籍人士投稿，大馬籍辛金順所創作的《移工語言課》也獲得新詩組的高雄獎。

此次打狗鳳邑文學競賽總共收進582件作品，參賽者年紀從最小的10歲到85歲不等，其中，競爭最激烈的莫過於新詩組，收件作品包含時下最熱門的話題新冠肺炎、香港反送中抗爭等等，而最高榮耀「高雄獎」則是由辛金順所創作的《移工語言課》奪下。

辛金順表示，自己是馬來西亞人，馬國語言與印尼話相通，又在無意間發現，高雄各地有許多印尼移工，也是高雄地區的一大特色，因此他透過移工常用的印尼話與台灣慣用的華語相對照，凸顯異國移工來台工作的語言調適、文化落差及思鄉情懷，首次投稿就獲獎，讓他相當開心，未來也會持續創作屬於高雄的在地故事。

陳其邁表示，文學代表一個城市的精神，也是城市文明的象徵，科技愈趨發達，人與人相處交流的工具也愈多，雖然現下流行打卡拍照，但他相信只有文字才能深刻描寫當時的心情及思緒，所以文字雋永若源遠流長，能夠影響人類對時代的思潮。

陳其邁在致詞時特別提到大港開唱復辦的理由，他認為，文學、音樂等所有創作，都不應受到政治干擾，他也高歌「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，表示蹽溪過嶺就是高雄城市的精神象徵。

(中時 )