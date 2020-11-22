消防局水車、雲梯車及環保局水車都出動，加入垃圾場滅火大戰。（南投縣環保局提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮垃圾掩埋場，日前因沼氣自燃發生火災，後續接連悶燒，經過消防局及環保局連日24小時灌救，火勢在22日控制；南投縣環保局長方信雄表示，目前明火已滅，但恐怕死灰復燃，因此仍將持續灌水，並且進行空氣、水質汙染監測。

方信雄表示，草屯垃圾場因垃圾堆置太高，消防車難以進入，救災難度頗高；行政院中部辦公室執行長蔡培慧，連續幾天都到現場，協調中央與地方不分單位，全力執行救災。

方信雄連日坐鎮草屯垃圾場指揮救災，中區水資源局調動鳥嘴潭工程大型挖土機、推土機進場整理垃圾；第三河川局則協助裝設引水管路，架設大型抽水馬達，從烏溪引水確保水源不中斷；草屯鎮長簡景賢，每天都在現場，並且請消防局派雲梯車，從高處噴水灌救。

此外，台中市及彰化縣環保局同仁，連續2天犧牲假日馳援，並且出動水車及挖土機支援，在各單位通力合作下，火勢已控制，悶燒逐漸趨緩，環保局及草屯鎮公所將全力完成救災，還給民眾清新空氣。

方信雄表示，環保局人員持續在現場，執行24小時空氣品質及水質監測，並適時通知鄰近學校、機關及民眾注意防範，民眾如果聞到異味，請緊閉門窗、戴上口罩。

(中時 )