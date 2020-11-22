RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）正式簽署帶給市場無限想像，富達國際基金認為，RCEP應能讓亞洲出口引擎再次踩下油門，由於對外順差歷來是推動亞洲經濟成長和發展的動力，今年亞洲地區的總貿易順差已在低油價和新冠疫情的雙重帶動下，出口表現較世界其他地區有所提升。

富達國際助理基金經理人薩姆森（Ian Samson）指出，RCEP將進一步促進亞洲的出口增長和生產能力，且在某種程度上，亞洲地區外銷相關行業的比較優勢，會帶來資金流入和知識積累，應會促進內需的增長。

薩姆森進一步提醒，貿易順差擴大，理論上會導致貨幣升值，這在美元今年來已明顯偏向疲弱，揮別過去十年的過度強勢，預期亞洲貨幣將因此出現某種程度的回到應有水平，過往受壓抑的情況估計會相對緩和。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能則指出，2021年隨著全球經濟復甦、美國聯準會持續寬鬆貨幣政策及中美關係能見度提高，亞太貨幣（對美元）最近延續上行趨勢，總體匯率已經高於疫情前水平逾2％，亞太貨幣2021年平均有望以中個位數速度升值。

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