高雄驚傳安親班狼師案。媒體報導，高雄一名安親班男老師性侵一名國中女學生，還提議「下次去汽車旅館」，嚇得女學生崩潰求助，家長對此向檢警提告。高雄市教育局說，若該師經判刑確定，將把這名老師列為不適任教師，並且永不聘用。

蘋果新聞網報導，這名受害女學生在一對夫妻共同經營的國中英數補習班補習，但平日授課的老師，卻對女學生伸出狼爪。狼師過去1年來多次利用太太外出接送安親班學生，無人在補習班，對女學生上下其手。

警方調查，由於狼師身材壯碩，女學生無法推開狼師，只能任由狼師對她猥褻。

高雄市教育局22日表示，已經於11月初接獲相關案件通報，目前已經進入司法調查程序，他們獲報後，立即到安親班進行督導安全管理，並要求師生不可有單獨留置情形，以保障全體師生安全，避免在司法調查期間再有類似的事件發生。

教育局強調，目前檢警仍然持續進行調查，若該師經判刑確定，絕對會依法行政，將會依補習及進修教育法第9條規定，把該師列名不適任教師，並且永不聘用。

(中時 )