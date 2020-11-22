南韓新冠疫情持續擴散，雖然本周末的篩檢人數比平常少1萬人，當局22日公布新增330人確診，連續第5天超過300人。防疫部門判斷，第三波疫情已經爆發，預測下周將日增400人以上，12月單日確診更將超過600人。

據統計，21日的社區感染病例達302件，已連續12天保持3位數。全國的學校、宗教設施、日常聚會等不斷出現群聚感染，最近呈現更是以年輕人為主要傳播媒介的迹象，導致無症狀和輕症病例增加，加快疫情在社區中的傳播速度。

首都圈新增病例自8月底後首次超過200件，合計219人確診，其中首爾市佔119人，京畿道佔74人，仁川市佔26人，其餘則為境外輸入病例。政府正考慮是否將首都圈和江原道的防疫級別提升至第2級，屆時戲院和表演廳將全面禁止飲食，室內娛樂場所將在晚上9時以後禁止營業。

另外，日本的疫情也持續嚴峻，周日新增至少1484人確診；其中東京佔391人，迄今已連續5日超過300人，本周日也是歷來最多新症的周日。事實上，22日是日本三連休假期的第2天，不少民眾湧入旅遊景點及購物區，東京明治神宮外苑有大批民眾聚集，觀賞銀杏樹的黃葉。

(中時 )