About the TRACE Matrix

一份最新的全球賄賂風險指數排名顯示，中國大陸在全球194個國家和地區中位列第126位，屬於中等風險國家。香港雖然排名較前一年大跌10名，與台灣、日本同級，但在全球仍屬於賄賂風險較低地區。

《美國之音》報導，這份由總部設於美國的反賄賂團體TRACE International編製的2020全球賄賂風險指數表(Bribery Risk Matrix)於日前發布，報告從4個方面評估企業在全球各地面臨索賄風險的可能性：與政府互動的性質與程度、社會對賄賂的態度和政府反賄賂執法能力、政府透明度，以及公民社會監督和揭露腐敗的能力，其中包含新聞自由等方面。

2020年的報告評估了全球194個國家和地區，並按照百分制給出各地的綜合打分，得分越低，表明賄賂風險越低。其中中國大陸總體得分54分、排名126位，得分和排位較前一年（59分、排名134）有所提升。該報告將56分作為中等風險和高風險的分水嶺，但大陸的賄賂風險被列為「中等」。

TRACE總裁亞莉珊德拉．雷奇 (Alexandra Wrage)對表示，大陸近年來簡化了開展商業活動的行政手續，因此減少了公職人員索賄的機會。但另一方面，大陸的政治環境不允許對政府政策和活動進行獨立評論，即便這些獨立評論經常會對官員濫用職權發揮監督作用。

在2020年的報告中，亞太地區賄賂風險最低的是新加坡（17分），排名為第15名，其次為台灣（19分）、香港（19分）、日本（19分）和韓國（20分）。得分在22分以內都屬於賄賂風險「非常低」。其中香港仍處於賄賂風險非常低的地區，但其得分比上一年的16分惡化了3分，排位則從第10名大跌至第20名。

報導說，雷奇表示，香港民眾在腐敗問題上態度出現變化，過去幾年有逐漸惡化的趨勢。這些年來香港法律和執法的可預測性和透明度也顯著降低，再加上香港新聞自由和公民社會監督情況的不穩定，拖累了香港的反腐敗的努力。與香港情況不同的是，台灣的排位在2020年首次躋身前20，排在香港前面一位，得分19分，較上一年的26分進步顯著。

雷奇表示，台灣的進步是許多小的變化逐步累加的結果，包括最近減少出口合規負擔，提高港口服務效率，以及政府高層長期以來減少賄賂的努力。

在2020年全球商業賄賂風險報告中，風險最低的五個國家是丹麥（1分）、挪威（5分）、芬蘭（7分）、瑞典（8分）和紐西蘭（8分），風險最高的5個國家依次是北韓（93分）、土庫曼斯坦（86分）、南蘇丹（85分）、委內瑞拉（82分）和厄利垂亞（81分）。

TRACE從2014年開始發佈賄賂風險指數報告，為跨國企業提供在全球開展商業活動時面臨賄賂風險的可靠和具體的資訊。

(中時新聞網)