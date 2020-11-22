小心色狼！基隆市1名育有2子的張姓人父，去年透過友人認識未滿16歲的少女，在7月某日凌晨，藉下雨將少女帶到車上，因見少女清純可愛、秀色可餐，於是色心大起，不但拍屁、襲胸、聞髮、磨蹭臉，還用手機查看少女的照片，將「胸部」放大特寫謔問「妳是不是有墊？」，嚇得少女落荒而逃，張日前獲判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

檢警調查，少女有天翹家，在外閒晃，因知道張男也常在外閒逛，於是相約張騎車載她兜風，豈料突然下雨，張提議換搭他的轎車，少女不疑有他，隨張上車，隨後少女因手機沒電，在用插座充電時，張便伸出鹹豬手拍少女的屁股一下，接著又拿起手機，查看少女的臉書照片，並放大「胸部」部分稱「妳是不是有墊啊？從A到B！」

接著，張又將臉靠過來蹭少女的臉龐，然後「上下其手」邊聞髮、邊摸胸，所幸少女電話突然響起，遂趕緊掙脫逃跑報案。

張到案後否認犯行，堅稱2人沒肢體接觸，且少女是坐在後座滑手機，她朋友打電話給她約喝酒，她就走了，沒騷擾，且事後4、5天，少女還有跟他聯絡，且自己已育有2子，經濟壓力大，所以不願與家屬談和解。少女朋友則稱，少女事後精神異常，一下哭一下大笑又尖叫，所以才報警。

基隆地院法官審理時，根據少女、友人及偵辦警員證詞，認定張違反《性騷擾防治法》，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

(中時 )