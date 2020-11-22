賭王兒子何猶君與國際名模奚夢瑤的婚姻，一直以來受到外界極高度關注；近期更因上了夫妻實境節目《幸福三重奏》引發各式各樣的話題。網友、觀眾們當起柯南，透過螢幕中兩人相處的模式，去推敲兩人的婚姻究竟是幸福還是不幸福。
奚夢瑤在節目訪問中更是大方對著鏡頭說：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，什麼樣的豪門我都不想進。」從奚夢瑤說話的神情看得出來，她覺得她這個選擇是對的。
在一段感情裡該選擇愛情還是麵包，自古以來都是一個無解的問題，套在何猶君與奚夢瑤的身上也是；奚夢瑤這段話，讓網友毫不留情面狂酸：「如果我何猶君今天只是一個領著補助金的學生，妳奚夢瑤還會愛我嗎」、「我要嫁的是豪門裡的人」、「嫁給豪門的愛情我都信」、「有點假了奚貴妃」。
奚夢瑤曾說過，其實他很怕別人冠給他們恩愛的設定，認為他們一直很甜蜜；其實他們跟一般夫妻一樣，也會為了一些生活瑣事吵架、拌嘴；雖然兩人的愛情從一開始就話題性十足，但他們也一直在婚姻的路上努力，證明彼此在一起的原因是因為愛情。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。