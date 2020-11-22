賭王兒子何猶君與國際名模奚夢瑤的婚姻，一直以來受到外界極高度關注；近期更因上了夫妻實境節目《幸福三重奏》引發各式各樣的話題。網友、觀眾們當起柯南，透過螢幕中兩人相處的模式，去推敲兩人的婚姻究竟是幸福還是不幸福。

奚夢瑤在節目訪問中更是大方對著鏡頭說：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，什麼樣的豪門我都不想進。」從奚夢瑤說話的神情看得出來，她覺得她這個選擇是對的。

奚夢瑤很害怕外界認為他們夫妻一直很甜蜜 (圖/ 翻攝自微博)

在一段感情裡該選擇愛情還是麵包，自古以來都是一個無解的問題，套在何猶君與奚夢瑤的身上也是；奚夢瑤這段話，讓網友毫不留情面狂酸：「如果我何猶君今天只是一個領著補助金的學生，妳奚夢瑤還會愛我嗎」、「我要嫁的是豪門裡的人」、「嫁給豪門的愛情我都信」、「有點假了奚貴妃」。

奚夢瑤說他們就像一般夫妻，也會吵架、拌嘴 (圖/ 翻攝自微博)

奚夢瑤曾說過，其實他很怕別人冠給他們恩愛的設定，認為他們一直很甜蜜；其實他們跟一般夫妻一樣，也會為了一些生活瑣事吵架、拌嘴；雖然兩人的愛情從一開始就話題性十足，但他們也一直在婚姻的路上努力，證明彼此在一起的原因是因為愛情。

(中時新聞網)