日本花式溜冰選手本田真凜，年僅19歲就成為日本炙手可熱的話題，日前在東京公開賽自由滑過程中，因為放錯音樂而發揮臨場反應，讓她獲得滿堂彩，更取得東日本公開賽資格，在「最美運動員」選舉中，也因甜美青澀的外貌，一舉擊敗常勝軍福原愛，一舉一動都是關注焦點。

本田真凜於2016年世界青少年花式滑冰錦標賽取得金牌，再加上甜美的高顏值，在日本相當受歡迎，而她在東京花式滑冰錦標賽的表現，更是令人驚豔，讓她再度吸了一大批粉絲，當時本田真凜交錯CD，本來背景音樂應該是《La La Land》的歌曲，卻變成了Lady Gaga的《I’ll never love again》。

面對這種窘境，本田真凜也只能硬著頭皮上，整場即興發揮的情況下，她幾乎沒有失誤，最後拿下了93.66分，排名第5，總成績則升至第7名，進入東日本公開賽，不只是在滑冰界表現亮眼，本田真凜還是名校明治大學的學生，有顏值、有頭腦、有才華，讓她的人氣爆棚，IG上擁有86.4萬追蹤者。

本田真凜筋骨柔軟，輕鬆一字馬劈腿。(圖/影片截圖)

筋骨柔軟的本田真凜，能夠在冰上自由變換優雅舞姿，有她過去比賽的畫面流出，她輕鬆一字馬抬腿在冰上旋轉，令人十分佩服，而她雖然目前還沒有正式踏入演藝圈，但已經接到不少代言，許多人都在期待她能像體壇其他前輩，在結束運動員生涯後成為藝人。

(中時新聞網)