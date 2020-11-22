外送經濟崛起！現代人只要懶得外出覓食，打開手機APP外送員就能將熱騰騰美食送上府。不過對外送員來說，送熱湯卻是個考驗，近日就有位外送員遇到超雷店家，熱湯直接用碗裝，導致餐還沒送到，碗底就被高溫熔破變成「開口笑」。讓在場老司機直指是關鍵敗筆。

原PO在臉書社團「UberEats台灣」上抱怨一間超雷韓式火鍋餐廳，不但平常送餐速度超級慢，熱湯還直接用紙碗裝，導致碗底不耐高溫被熔破，湯汁也隨之溢出整個塑膠袋，呈現「底部開口笑」慘狀。這讓原PO直呼「好啦～直接從碗底版(板)開了」

一位外送員在臉疏上抱怨一家大雷店，餐點做得慢外，熱湯還直接用紙碗裝，導致碗底不耐高溫被熔破，呈現「底部開口笑」慘狀。

文章曝光後，不少老司機就在樓底紛紛留言「Google 評價只有一顆星的神店」、「這家是，大雷店」、「紙碗應該也是食材～」、「不用打開證明這真的是麻辣火鍋」、「超級燙，一定破底.」。但外送員也無奈，遇到這種情況，只能直接回報，讓餐廳被業者扣錢「多扣幾次他們應該會改」。

至於外送熱湯怎樣不會溢出來？原PO也在留言中透露，要用塑膠袋先把湯包好，和紙碗隔離，才不會被高溫熔破。並貼出照片表示「來個專業的，熱湯這東西就該這樣包」。另外其他網友指出，送湯麵是一種賭注，就算平整壓好，路上地面不平也是會有灑出來的可能，最好還是有裝塑膠袋綁好比較安心。「紙碗真的是雷，一般客人買還好，拿了就走，派司機時間飄忽不定，下雨天肯定糟的」。

原PO示範正確熱湯包法，表示「來個專業的，熱湯這東西就該這樣包」。(摘自UberEats台灣)

(中時新聞網)