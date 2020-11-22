高雄林園區汕尾國小師生與泰山慈善會22日一同到汕尾漁港旁的月牙灣沙灘，舉辦「大手牽小手、一起做『汕』事」的聯合淨灘活動，共有上百位大小朋友一同為當地的著名景點盡一分心力，希望月牙灣沙灘，可以永遠保持最美麗的景色。

汕尾國小近年來大力推行海洋教育，校內風帆隊成為當地一大特色，鄰近校園的汕尾漁港是選手們的最佳訓練場地，與大海朝夕相處，師生們對汕尾漁港美麗的沙灘也產生獨有的情感，因此校內師生每月都會安排淨灘活動，希望永保這片美麗淨土。

最先發起淨灘活動的是汕尾國小老師駱蕾蕾，她從2013年6月就開始號召校內師生每個月固定進行淨灘活動，藉此讓學生們了解海洋教育中的減塑環保議題，駱蕾蕾強調，學生們在淨灘的過程中會發現，他們撿起的垃圾其實都是人類製造，因此讓大家省思到做好回收、不隨意亂丟垃圾才是守護海洋環境最好的方法。

汕尾國小學生李欣宜表示，她是學校風帆隊的學生，時常到汕尾漁港的月牙灣海灘訓練，他們也很喜歡當地的景色，藉由淨灘活動可以讓海灘保持良好的訓練環境，她不只是淨灘，平常訓練時也會隨手撿起垃圾，希望這片海景可以永遠如此美麗。

(中時 )