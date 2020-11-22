交通部觀光局阿里山國家風景區管理處22日舉辦首屆「神木下馬拉松」，有一名女跑者在開跑約9至10公里處昏倒，工作人員立即急救救護車到場時，該女一度失去呼吸心跳，幸經急救救回一命，目前在嘉義基督教醫院觀察中。

嘉縣消防局22日上午7時24分接獲民眾報案在番路鄉民和村往觸口五工處方向有路跑選手昏倒案件，消防人員到達現場發現一女跑者（年約24歲）已無呼吸心跳，經現場急救後恢復，由救護車嘉基急救。

阿管處副處長陳榮欽表示，該女因熱愛運動與大學同學從南部一同到阿里山參加馬拉松，起跑後至9到10公里處即昏倒，現場救護員評估昏迷指數僅3，送醫後恢復到6，目前仍在加護病房觀察中。陳榮欽也呼籲，民眾參加賽事應評量自身身體狀況，切勿逞強。

阿里山神木下馬拉松朝已取得國際馬拉松與路跑總會 (AIMS)賽道認證，活動路線規劃42K及21K從觸口遊客暨行政中心起跑，沿線可飽覽大阿里山風景風光，今天共有3300多名跑者參與。

(中時 )