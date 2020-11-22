因應「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），經濟部22日召開9大產業座談會，行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫及經濟部長王美花出席產業座談會，沈榮津會後受訪表示，業界應該有感受到政府的用心，現在政府已經有第一輪的掌握RCEP受影響的產業，掌握之後，會請產業公會提出意見，一起跟產業協調提出「產業發展策略」。

經濟部部長王美花表示，RCEP讓中國跟日本、日本跟韓國有FTA，但是降稅的部分短期影響不大，不過對中長期會不會有變化不知道，所以台灣還是要去思考對這些有關稅的產品要怎樣去發展，所以在中長期的部分，要考慮到如何讓留在台灣的中小企業如何有效升級，「一定高值化、差異化」。

舉例來說，石化產業的高值化部分，可以試著打入半導體產業；機械，打入電動車、半導體設備，汽車零組件、傳產，融入電動車，同時也可以把電子零組件，與目前的電動車零組件結合，而紡織業部分則是善用台灣紡織業的創新，走向機能、環保。

(工商 )