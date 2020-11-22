泰福-ky（6541）22日宣布，已向美國FDA送件申請生物相似藥TX01的藥證，依照FDA藥證審查程序，送件完成後的審查期約需六個月的時間，順利的話，明年第二季即可取得上市許可。

有鑑於TX01已剩最後一哩路，泰福目前積極布局美國市場，已經替TX01逐漸打通銷售管道，等藥證通過，就能上市販賣。而除了美國市場，該公司日前也與加拿大商業夥伴討論授權事宜，短期內可望定案。這也將讓泰福生技，逐步完成攻佔北美版圖的市場布局。

泰福是在美國時間11月20日完成了FDA對於生物相似藥產品TX01藥證申請的所有送件要求，重新送件FDA藥證審查。

泰福表示，生物相似藥TX01是帶路雞，而這個首項產品的成功，將會讓接著在明年預期也要申請藥證的TX05，有前例可循，提高順利獲得藥證的機率，同時也能讓泰福成為台灣第一家獲得美國藥證的生物相似藥公司，轉變成國際性製藥公司。

依照泰福的產品線規劃，繼TX01美國藥證申請後，接下來幾項產品也會陸續送件申請藥證，接二連三上市，替公司創造經濟效益。

(工商 )