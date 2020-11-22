台語天后江蕙經紀人同時也是金牌製作人的陳子鴻，近年除了積極培育華語樂壇的新秀，近期更成立專案部門開辦歌唱課程，昨（21）日舉辦學員的音樂會，他表示這是一個階段的成果驗收，有親友來看他們也會更認真練習，就像他定期想辦藍調音樂趴一樣，是一個督促自己的力量。

陳子鴻坦言一開始會開辦這個歌唱課程的契機，源於身邊有幾位朋友跟他提到想學習唱歌，他一開始並沒有放在心上，但後面越來越多朋友也提起這件事情，他才想說找專業老師幫他們精進唱歌技術。但陳子鴻目前沒有公開對外招生，學員都是自己的朋友或朋友介紹的，年紀最大的有76歲，最小的學員14歲，在這些專業歌唱課程的訓練下，許多學員都表示唱歌是一件開心的事情，對於練呼吸、練肺活量都有很大的進步。

不同於他在師大擔任副教授講課的模式，陳子鴻在此課程沒那麼嚴格，因為他希望每位學員都能從課程中「開心學唱歌」，對於未來在教唱領域上他認為順其自然，因為出發點不是在賺錢，並提到有學員來學唱歌的原因，不是為了當歌手出唱片，可能只是為了在一些場合有拿手的歌曲可以展現，他希望這些朋友們能夠因為愛唱歌變得快樂、年輕又健康！

陳子鴻開辦歌唱課程的初衷，是希望大家分享愛唱歌的喜悅。（圖／喜歡音樂提供）

昨日的音樂會演出，陳子鴻也鼓勵所有學員要上台表現，認為如果在台下看到其他同學在唱，你一定會「癢」！而其好友黃國倫也到場支持上台致詞鼓勵大家，其中，賈永婕的老公George也是學員之一，他帶來兩首英文歌開場為音樂會拉開序幕，另外年紀最小只有14歲的Angel，挑戰鄧紫棋的倒數，高音唱上去絲毫不費力，被子鴻老師稱讚唱歌十分有慧根！

最後一位學員選唱茄子蛋的〈浪子回頭〉當壓軸歌曲，陳子鴻特地上台合唱，引起一陣歡呼聲，陳子鴻更模仿起歌曲MV，在最後問學員：「看三小？」對方笑回：「看你緣投啦！」全場笑聲不斷，音樂會也圓滿落幕，陳子鴻表示看到每位學員都開心與親友分享愛唱歌的喜悅，這也是他當初開辦此課程的初衷。

(中時新聞網)