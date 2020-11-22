雲林縣文昌國小首度受邀參加重光盃全國少棒賽，今（22）日對台北市立農國小之戰，後援會出動近50人助威，並以校長廖妙英為首，幾乎把一座「迷你學校」帶來台北，最終也以10比0提前結束比賽，擊敗北市立農。

適逢假日家長自動自發開車北上，不少人帶著一家大小到球場，除了大聲替學生加油，還有人帶著野餐墊在一旁順便照顧小孩子，儼然成為同樂會。且家長們還組成後援會，設計漂亮官方T恤，群組內除了棒球，還會溝通課業、作業，大家互相幫忙，無論場內外都是一個「Team」。

雲林縣文昌國小總教練張裕耀（面對鏡頭者）。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

「學生總有一天會離開學校，所以之前有家長想到這個做法，讓我們的聯繫與精神一路傳承下去，不會因為失去了誰，影響到這個體系。」總教練張裕耀說。

校長廖妙英相當低調，她坦言自己不懂棒球，不便發言，但她對學生的鼓勵非常直接，比賽時用力拍手，賽後關切受傷的小朋友。學生家長透露，雖然校長是音樂家出身，仍非常支持棒球隊，令大家都很感動。

雲林文昌隊長鍾亦軒（持球棒者）功課也不錯。（台北市棒球協會提供／廖德修台北傳真）

不僅校長到場，文昌還有兩位教師隨隊，包括一位自然科學的老師，每天賽後還能盯著學生讀書，學生不懂的地方也能隨時發問，不讓棒球影響課業。

隊長鍾亦軒是體育班的棒球隊員中成績最好的，班排名總是維持在前五名，他表示自己最擅長的科目是數學，也很感謝老師願意跟著球隊跑，「比起讀書，還是喜歡打棒球，但我知道那是我們的該做的事。」

(中時 )