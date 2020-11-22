寶可夢城市一日快閃活動22日在台南登場，台南市長黃偉哲（著米黃背心者）特別與民眾合拍AR照片抓寶，畫面相當逗趣。（南市府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

寶可夢城市一日快閃活動22日在台南登場，不少民眾一早湧入活動場地之一的藍晒圖文創園區，搶抓稀有寶可夢。（李宜杰攝）

寶可夢城市一日快閃活動22日在台南登場，不少民眾一早湧入活動場地之一的藍晒圖文創園區，搶抓稀有寶可夢。（李宜杰攝）

「Pokemon GO CITY SPOTLIGHT」城市1日快閃活動，22日在台南、紐西蘭奧克蘭、韓國釜山3個城市舉辦。22日上午10時起，就有不少民眾湧入活動會場，搶抓稀有的寶可夢「異色未知圖騰C」，台南市政府觀旅局也預估，22日將有超過10萬人次造訪台南。

觀旅局表示，「Pokemon GO CITY SPOTLIGHT」城市1日快閃活動，是台南繼2018年11月舉辦「Pokemon GO Safari Zone」大型主題活動後，與Niantic公司再度合作，透過寶可夢手遊行銷城市。觀旅局稱，儘管本次活動規模，不及上回帶來15億元的觀光商機，但台南周末訂房率仍接近滿房，帶來不少觀光效益。

遊戲方表示，玩家只要在台南6處特定範圍，包括孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區），拍攝快照並完成限定任務後，就可獲得寶芬、星星沙子和幸運蛋。

22日一早，有不少訓練家湧入活動場地之一的藍晒圖文創園區抓寶，並戴上南市府發送的皮卡丘紙帽，享受眾人抓寶樂趣。其中，不少遊客分別自中北部南下，特地前來抓寶，順便來趟府城旅遊；也有外籍遊客相當好奇，紛紛駐足拿起手機，拍下眾人難得的「低頭」抓寶奇景。

另外，受到新冠肺炎疫情影響，原先參與活動的日本京都，因防疫考量臨時取消。台南市長黃偉哲指出，因為台灣疫情控制得宜，所以獲得遊戲方公司青睞，因此也要感謝民眾為了防疫共同努力。

此外，遊戲方針對3個城市間，特別舉辦AR Mapping比賽，活動當天掃描補給站周遭環境次數最多的城市，就可贏得全球獨家獎勵。觀旅局透露，據悉台灣參與人數為3個城市最多，相當有機會可以獲得獎勵。

(中時 )