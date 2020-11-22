全封了！台中市南區五權（南）路地下道填平工程即將邁入第2階段，施工期將拆除鐵路舊橋、建國南北路橋，同時建置寬頻管道，原開放通行2側車道，將全面封閉，施工期間預計23日起至110年5月18日。

道路封閉範圍，五權路段自三民路以南至復興路以北全線封閉、建國北路段自公館路以西至三民路以東全線封閉、建國南路段自復興園路以西至三民路以東全線封閉，建議行經上開路段，南、北向可由三民路、國光路、學府路及美村路等替代路段來往銜接五權路段。

另東、西向部分可由學府路銜接復興路、三民路及美村路來往繞至建國南路，如果要往來南區與西區之間，建議由學府路、國光路、三民路及美村路等路段作為往來通行替代道路。

警方提醒民眾，施工期間地下道快、慢車道全部封閉，地下道兩端路口留有左、右轉供用路人通行，施工區域周邊私人巷道另保留住戶通行空間。

台中市警第3分局提醒，針對重點時段及路段，派員（含義交人員）執行交通崗及交通疏導勤務，呼籲民眾善加利用國光路、學府路、美村路、忠明南路及三民路等替代道路，用路人提早改道，配合交通疏導人員指揮，維護用路安全。

(中時 )