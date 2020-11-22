瑞銀證券指出，統一（1216）集團獲利大幅改善，股價卻在五年平均本益比的谷底位置，堪稱台股大型股中優質落後補漲首選，將投資評等升至「買進」、給予82元推測合理股價。

瑞銀證券非科技產業分析師陳玟瑾指出，統一第三季財報讓市場大感驚艷，淨利比市場預期高出三成，主要原因是旗下企業獲利貢獻提高，如：統一超年增4％、統一中控年增四成、統一實年增642％。

統一經營管理階層預期，統一中控的飲料銷售至6月已恢復正成長，第三季表現更強勁，透過個體經銷商的輔助，有助產品滲透至三至五線城市；高端泡麵也將搭上高端化趨勢，獲得不錯的銷售成長。

受惠於台灣7-11銷售強勁，足以抵銷新冠肺炎造成菲律賓7-11營運虧損的衝擊，帶動統一超淨利於第三季恢復正成長。根據瑞銀實證研究室（UBS Evidence Lab）所作競爭分析，台灣7-11家數擴張不僅不會產生互相侵蝕的不良作用，反而可以帶來更多營收。

考量各事業體提供統一營運動能，瑞銀看好統一獲利持續成長，不只評價偏低，現金殖利率還達4％水準，將是股價的驅動引擎。

(工商 )