到公司上班上廁所竟然還要先登記！一名女網友委屈的說，自己到新公司任職不久，最近公司突然下新規定，「上廁所要登記」，且每一次都要註明幾點進去幾點出來，讓她抱怨，「有時候不好意思一直去廁所，只好忍著，水也不敢一直喝。」

原PO在PTT上以「公司上廁所要登記很正常嗎？」為題說明，最近公司頒布了一條新規定，每個人到廁所時後都要實名登記，並且需詳細註記幾點進去廁所，幾點回到坐位上，壓力大的讓她直呼這樣的規定根本不合理。

苦主也接著透露公司會下達這項規定是因為害怕有人上班摸魚，且還會有專人負責監督表單填寫，所以不可能鑽漏洞逃過。這也讓她委屈說道，自己因此不太好意思去上廁所，「只好忍著，到固定休息時間再去廁所 」連水也只喝一點點。

貼文曝光後不少網友認為太誇張，「這個社會病態了」、「離開吧爛公司」、「這種公司不要待，爛透了沒有人性」、「會把員工當賊的公司建議快逃」、「和監獄有87分像，乾脆再加個編號和安檢門好了。」此外，也有人認為薪水再高也沒用，「薪水不論多寡都無法接受。」

(中時新聞網)