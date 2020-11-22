楊先生，34歲，服務業。（周毓翔攝）

民團號召秋鬥，上萬民眾昨天為了反萊豬、捍衛言論自由走上街頭。呂小姐表示，中天關台之後，台灣媒體的言論將明顯傾斜，台灣不能只有一種聲音，各式大陸新聞也應讓民眾有所掌握，知己知彼，台灣才能百戰百勝。

呂小姐表示，她很認同旺旺集團董事長蔡衍明的理念，「真道理性，真愛台灣」，尤其是蔡衍明先前提出「無色覺醒」，讓她很有感，因為一般上班族，不是藍，也不是綠，應該要有另一條路，需要一個講真話的媒體，而不是每天講愛台灣，都提供不正確資訊給人民。

呂認為，年初總統大選時，就感覺台灣輿論過度傾斜，有一種「被威脅」的感覺，好像對政府有意見，就會受到威脅，會被網軍霸凌，好像不能跟執政黨有不同立場。

呂也指出，她觀察綠媒報導大陸的新聞，幾乎都是報導三峽大壩有裂痕、科技廠出走，大陸人民好像活在水深火熱裡一般，但實際上，美國與大陸競爭激烈，代表大陸沒這麼差，只有中天新聞台什麼面向都有報導，我們才知道對岸如何發展，知己知彼，才會百戰百勝。

楊先生則憂心萊豬進口，他自己是七年級生年輕爸爸，自己小孩還在發育期，他自己吃到萊豬就算了，小孩將來如果吃到怎麼辦？「毒我的小孩就像是毒我一樣」。

對於言論自由的部分，楊先生也認為，民進黨過去說要打倒威權國民黨，台灣解嚴30多年，結果現在換成民進黨打壓言論自由，對中天新聞台的行為，將會引發媒體寒蟬效應，人民遲早會看不下去出來反對。

(中時 )